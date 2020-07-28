Общее число случаев превысило 84,6 тыс.
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Еще у 1,5 тыс. казахстанцев подтвержден коронавирус

По данным Минздрава, за 27 июля в Казахстане зарегистрированы 1 526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 870 человек симптомы КВИ проявились, у 656 – бессимптомная форма.

В Алматы подтверждено 253 новых случая, в столице – 250, в Восточно-Казахстанской области – 179, в Карагандинской области – 118, в Западно-Казахстанской области – 86, в Алматинской области – 85, в Северо-Казахстанской области – 70, в Кызылординской области – 69, в Павлодарской области – 57, в Атырауской области – 65, в Костанайской области – 63, в Акмолинской области – 52, в Жамбылской области – 51, в Туркестанской области – 48, в Мангистауской области – 44, в Шымкенте – 25, в Актюбинской области – 11.

Всего в стране подтверждено 84 648 случаев коронавируса. По данным Минздрава на 21 июля, скончались 610 человек, еще 319 человек, зараженный COVID-19, умерли от других болезней по данным на 23 июля. Выздоровели 54 404 человека.

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