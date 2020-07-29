Новые препараты для лечения коронавируса амбулаторно поступят в регионы через 10 дней – Минздрав

Новые препараты для лечения коронавирусной инфекции на амбулаторном уровне поступят в регионы Казахстана через 10 дней, сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«Учитывая, что во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но тем не менее требует медикаментозной поддержки для облегчения течения заболевания и предотвращения осложнений, объединенная комиссия по качеству медицинских услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан одобрила включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции 5 препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне. Это противовоспалительные препараты парацетамол и «Ибупрофен», и антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран», - сказал Бюрабекова.

Чтобы пациенты могли бесплатно получать эти препараты на амбулаторном уровне, они включены в перечень лекарственных средств для бесплатного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, и в список лекарственных препаратов, закупаемых у единого дистрибьютора.

«Отмечу, что для лечения коронавирусной инфекции ведутся переговоры с производителями по закупу оригинальных антикоагулянтов «Ксарелто» производства компании Bayer («Ривароксабан»), «Эликвис» производства компании Pfizer («Апиксабан») и «Прадакса» производства компании Boehringer Ingelheim («Дабигатран»). Все регионы уже подали заявки на вновь включенные препараты. Сейчас единый дистрибьютор проводит процедуры закупа, и через 10 дней препараты уже будут доступны для пациентов, проходящих лечение от КВИ на амбулаторном уровне», - проинформировала вице-министр.

Она отметила, что казахстанцы смогут бесплатно получить эти препараты в своих поликлиниках по месту прикрепления в случае диагностирования коронавирусной инфекции и строго по назначению лечащего врача. В случае отказа в обеспечении перечисленными препаратами, пациентам нужно обратиться в контакт-центр единого дистрибьютора по номеру 1439.

«Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении лекарствами», - пообещала Бюрабекова.

21 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что министерство прорабатывает вопрос включения в протокол лечения пяти препаратов для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии в домашних условиях. Это парацетамол и «Ибупрофен», антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран», уточняла в свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.





