Голосование на праймериз «Нур Отана» пройдет онлайн

Голосование на праймериз «Нур Отана» пройдет в онлайн-формате, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Напомним, что общереспубликанскин внутрипартийные выборы пройдут с 17 августа по 3 октября. Как отметил Байбек, «это один из завершающих этапов «перезагрузки» партии и подготовки к предстоящей избирательной кампании в мажилис и маслихаты».

«Ключевой целью праймериз является формирование партийных списков на конкурентной и прозрачной основе. Нуротановцы во всех регионах страны самостоятельно определят наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественного доверия и поддержки. (…) По поручению председателя партии, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева нами проработан механизм голосования на внутрипартийных выборах в онлайн-формате. Члены политического совета заочным голосованием поддержали соответствующие дополнения в правила проведения праймериз», - написал он на Facebook.

Он уточнил, что основой для информационной системы «Праймериз», веб-портала, мобильного приложения стал проект «Электронная партия».

«При разработке системы мы руководствовались семью базовыми принципами: доступность, автономность, прозрачность, надежность, легитимность, многофункциональность и безопасность. Все это делает систему простой в применении, обеспечит информационную безопасность, «тайну выбора» избирателя, а также защиту от сторонних вмешательств и рисков фальсификации. Система «Праймериз» кардинально усилит обратную связь с населением, позволит оперативно проводить опросы, онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов, услышать мнение граждан из самых отдаленных населенных пунктов», - заверил Байбек.