Казахстанцев обязали носить маски на улице

«Ношение защитных масок для населения обязательно: всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице; здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание)», - говорится в постановлении.

Подчеркивается, что «данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным».

Носить маски как в помещениях, так и на улице необходимо для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения.

Напомним, что сумма штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических норм для физлиц составляет 30 МРП, для предпринимателей – 230 МРП.