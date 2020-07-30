Такое требование содержится в новом постановлении главного санврача страны
  • 1063
Казахстанцев обязали носить маски на улице
фото Светланы Ромашкиной

Казахстанцы обязаны носить защитную маску на улице – соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«Ношение защитных масок для населения обязательно: всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице; здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание)», - говорится в постановлении.

Подчеркивается, что «данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным».

Носить маски как в помещениях, так и на улице необходимо для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения.

Напомним, что сумма штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических норм для физлиц составляет 30 МРП, для предпринимателей – 230 МРП.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Полиция объясняет бытовыми причинами конфликт в селе Шорнак в Туркестанской области
Новости
Свыше 80 человек задержаны на подступах к селу Шорнак, заявляют в акимате Туркестанской области
Новости
Токаев провел совещание по происшествиям в Карагандинской и Туркестанской областях
Новости
Минздрав утверждает, что ВОЗ рекомендовал не включать подтвержденные ранее случаи пневмонии в объединенную статистику по COVID-19
Новости
Задержанный в Сатпаеве мужчина подозревается в похищении и изнасиловании пятилетней девочки – МВД
Новости
Минздрав решил не включать в статистику по коронавирусу 234 тыс. случаев пневмонии