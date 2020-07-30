Министерство экологии поддержало сохранение старейшего тополя в столице

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ответ на петицию горожан о включении старого тополя в список памятников истории и культуры местного значения, пообещал взять на себя ответственность за сохранение дерева. Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

«Поддерживаю инициативу столичных жителей о необходимости сохранения в нашем городе уникального тополя, которому насчитывается более 120-ти лет. Нужно приложить все усилия для этого. Министерство экологии со своей стороны берет на себя ответственность по сохранению этого дерева, будет установлена табличка с информацией», - написал министр.

Кроме того, как сообщает проект Fading.TSE, пресс-служба столичного акимата пообещала, что «доступ к памятному дереву будет обеспечен и ограждение будет перенесено в ближайшие сроки».

Старейшее дерево в столице появилось в конце XIX века во время закладки Заишимского парка.

«В 1890-1893 годах парк на левом берегу Ишима засаживался вековыми деревьями. В архивах сохранились имена патриотов, садивших эти деревья, — это аптекарь Петр Путилов, купец Халиулла Нигматуллин, врач Чигловский. Одно из этих деревьев сохранилось и по сей день. Это и есть наш Старый тополь», – рассказывает историю дерева проект «Fading TSE». Авторы проекта запустили отдельный альбом для историй жителей столицы, связанных со старым тополем - «Ветви памяти». В нем жители столицы делятся фотографиями разных годов.

В 2001 году автор генерального плана города, японский архитектор Кисё Курокава предлагал сохранить старый тополь и внести его в список памятников истории и культуры. Тем не менее, как отмечают городские активисты, уже три года дерево находится за забором с колючей проволокой, и к нему нет доступа. 29 июля активисты запустили петицию в защиту дерева. В ней они обозначили несколько требований: сохранение старого тополя, государственную защиту этого дерева как объекта культурного наследия и исторического природного ландшафта, демонтаж забора вокруг него и свободный доступ горожан дереву и общественному пространству рядом.

Петиция собрала более 430 подписей за сутки. Несмотря на поддержку городской администрации и минэкологии, активисты отмечают, что пока не совсем ясна позиция городского акимата по главному требованию петиции – приданию тополю статуса памятника, охраняемого государством.

«Замечательно, что наш голос был услышан. Но сильно радоваться таким быстрым победам не стоит. Пока не ясно, кем и как будет курироваться работа по возвращению дерева горожанам, и насколько эта работа будет вовлекать горожан. Также пока не ясна позиция акимата по охранному статусу дерева - главное требование нашего обращения. Кроме обещаний, необходим общественный мониторинг выполнения и создание инициативной группы с участием представителей акимата, минэкологии и активистов для плодотворной работы в деле популяризации и сохранения этого памятника. Проект Fading.TSE готов войти в инициативную группу и обсудить будущее дерева, которое бы устраивало горожан, отдавших свои голоса в поддержку нашего обращения к городской администрации», - пишут авторы проекта FadingTSE.