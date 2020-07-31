Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 89 тысяч

По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1414 новых случаев коронавируса. У 787 человек проявились симптомы болезни, 627 человек – бессимптомные носители.

В столице зарегистрировано 232 новых случая, в Алматы – 218, в Восточно-Казахстанской области – 187, в Карагандинской области – 101, в Западно-Казахстанской области – 74, в Павлодарской области – 73, в Атырауской области – 67, в Костанайской области – 66, в Алматинской области – 63, в Северо-Казахстанской области – 61, в Кызылординской области – 55, в Акмолинской области – 53, в Жамбылской области – 49, в Мангистауской области – 39, в Шымкенте – 30, в Туркестанской области – 29, в Актюбинской области – 17.

Всего в стране подтверждено 89 078 случаев заражения коронавирусом. Скончались, по данным Минздрава на 26 июля, 793 человека от коронавируса, еще 319 зараженных COVID-19 умерли от других болезней, по данным на 23 июля. Выздоровели 59 517 человек.