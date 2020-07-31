Прием документов в первый класс продлен до 20 августа – МОН

В связи с продлением карантина в Казахстане министерство образования и науки продлило срок приема документов в первый класс.

«Прием документов в первый класс должен был завершиться 1 августа, но в связи с продлением карантинного режима в стране было принято решение продлить прием заявлений до 20 августа текущего года. На сегодняшний день поступило порядка 350 тысяч заявлений, преобладающее большинство из них принято через портал «электронного правительства», - сообщили в пресс-службе МОН.

В ведомстве также напомнили, что из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования.

«Медицинские справки можно представить по мере их получения», - отметили в министерстве.

Кроме того, по письменному заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будут организованы дежурные классы с соблюдением строгих санитарных мер.