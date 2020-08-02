В Казахстане за сутки коронавирус и пневмония подтвердились у 6,4 тыс. человек, умерло 66 пациентов

Министерство здравоохранения Казахстана в воскресенье впервые обнародовало статистику и по коронавирусу и пневмонии: с 1 августа ведомство планировало включать случаи пневмонии, имеющие схожую с коронавирусом симптоматику, в статистику по COVID-19.

По данным ведомства, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 226 человек. Кроме того, зарегистрировано 5 181 случаев пневмонии.

За сутки от последствий коронавируса умерло 36 человек, еще 30 человек скончались от пневмонии.

При этом ведомство представило данные о новых зараженных коронавирусом по регионам, но не сделало того же в отношении заболевших пневмонией. А на официальном сайте штаба по борьбе с вирусом в данные об общем числе заболевших коронавирусом добавлены только 1 226 новых случаев. То есть, случаи пневмонии в статистику не вошли, несмотря на то, что Минздрав заверял, что с 1 августа планирует это делать. На официальном сайте данные о летальных случаях не обновлены, неясно, будут ли в статистику включаться умершие от пневмонии или они так же не войдут в общие данные.

Кроме того, нет данных о числе умерших от коронавируса за последнюю неделю и от пневмонии – за вторую половину июля. Минздрав не анонсировал, когда их обнародует.

Ранее ведомство также заявило, что не включит в объединенную статистику зафиксированные до 1 августа случаи пневмонии. Это объяснялось рекомендациями ВОЗ.