В мире коронавирусом заразились свыше 18 млн человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже свыше 18 млн человек, умерли более 687,9 тыс.

В США число заражений превышает 4,6 млн, в Бразилии – 2,7 млн, в Индии – 1,7 млн. В России зарегистрировано более 849,7 тыс. случаев заражения, в ЮАР – порядка 511,5 тыс. В Мексике общее количество заболевших превысило 439 тыс., в Перу достигает порядка 422,2 тыс., в Чили – более 359,7 тыс., в Иране – 309,4 тыс. Великобритания находится на десятом месте по числу заболевших – 306,3 тыс.

По числу умерших по-прежнему на первом месте США – 154,8 тыс., на втором месте Бразилия – более 93,5 тыс. На третьем месте теперь Мексика, обойдя Великобританию – более 47,4 тыс. умерших. В Англии – порядка 46,3 тыс. умерших. В Индии зарегистрировано свыше 37,3 тыс. летальных случаев, в Италии – 35,1 тыс., во Франции – более 30,2 тыс., в Испании – 28,4 тыс., в Перу – 19,4 тыс., в Иране – порядка 17,2 тыс.

В двадцатку стране с наибольшим числом заразившихся входят также Колумбия – порядка 306,2 тыс., Испания – 288,5 тыс., Пакистан – 279,7 тыс., Саудовская Аравия – 278,8 тыс., Италия – более 248 тыс., Бангладеш – 240,7 тыс., Турция – 232,8 тыс., Франция – 225,2 тыс., Германия – 211,2 тыс., Аргентина – 201,9 тыс.

Всемирная организация здравоохранения продолжает считать распространение COVID-19 чрезвычайной ситуацией. По ее оценкам, пандемия продлится в мире еще долго, пишет «Коммерсантъ».

«ВОЗ продолжает оценивать глобальный уровень риска COVID-19 как очень высокий <…> После обсуждения Комитет по ЧС единодушно согласился с тем, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», - заявляют в ВОЗ.

С продлением режима ЧС согласился генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Многие страны, которые считали, что они прошли худшее, в настоящее время борются с новыми вспышками», - сказал он на заседании комитета ВОЗ по ЧС.

Гебрейесус добавил, что «пандемия COVID19 – это кризис, который случается раз в столетие и последствия которого будут ощущаться на протяжении десятилетий».