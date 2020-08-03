Сильные дожди ожидаются на западе Казахстана

«Погоду в западной и восточной части республики Казахстан будет определять высотная ложбина, который вызовет дожди с грозами, в западном регионе местами сильные дожди, шквал, возможен град», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, также ложбина будет влиять на южные регионы Казахстана, а вынос тепла с районов Ирана вызовет повышение температуры на юге и юго-востоке республики.

В целом, согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», в августе в Казахстане ожидается жарка погода, при этом во второй и третьей декадах она будет сменяться дождливыми и прохладными днями. По данным синоптиков, в первой декаде месяца неустойчивая погода будет связана с циклонами, атмосферными фронтами, прохождение которых обусловит кратковременные дожди, на западе, севере, востоке и юго-востоке – сильные, а также усиление ветра.

«На большей части Казахстана предполагается высокий фон температуры: ночью в пределах +15+25°С, днем воздух прогреется до +27+37°С, на юге до +40°С. Исключение составят западные, восточные и горные районы юго-восточных регионов, где в середине первой декады с вторжением холодных воздушных масс с районов Скандинавии и Таймыра температуры воздуха понизится ночью до +10+15°С, днем до +20+27°С», - сообщают синоптики.

Во второй и третьей декадах дождливые и прохладные дни будут сменятся жаркими и малооблачными днями, прогнозируется колебание температура воздуха в северной половине страны ночью от +12+20°С до +7+15°С, днем от +23+30°С до +15+23°С; в южной половине и на западе ночью от +15+23°С до +10+18°С, днем от +30+39°С до +23+30°С.

Температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы, количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной части Восточно-Казахстанской области, а также в горных и предгорных районах Алматинской области, меньше нормы – в Мангистауской, Кызылординской областях и на юге Актюбинской области.