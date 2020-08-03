Минздрав Казахстана не считает важным анализировать данные по пневмониям до 1 августа

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой не считает важным анализировать данные по заболеваемости пневмониями до 1 августа, так как они уже не имеют никакого значения. Об этом он заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций. Кроме того, он прокомментировал обновленную статистику, заверив, что объединенные данные появятся в ближайшие пару дней на сайте Всемирной организации здравоохранения. При этом ВОЗ сделал несколько иное заявление.

«Для принятия будущих решений нам нужны конкретные цифры сегодняшнего дня. Чтобы эти цифры были правильные, прозрачные, чтобы они отражали действительную ситуацию. Нам нужно иметь цифры для будущего прогнозирования. Это очень важный вопрос», - заявил Цой, отвечая на вопрос журналиста, почему нельзя объединить статистические данные по пневмониям и коронавирусу до 1 августа, как это сделал Кыргызстан.

Министр объяснил, что сейчас на врачей идет «колоссальная нагрузка» в кодировании коронавируса и пневмоний, имеющих коронавирусное проявление.

«Если мы сейчас врачей загрузим тем, что они будут еще ретроспективно смотреть, тем более ВОЗ нам рекомендует учитывать случаи с конкретного начала кодирования по формату новой кодировки. То нужно выбирать: либо лечить пациентов, либо заниматься выборкой данных. При этом эти данные для будущей аналитики нам для непосредственного действующего формата реагирования менее нужны, чем цифры, которые мы получаем на сегодняшний день. И так каждую неделю в будущем мы будем видеть динамику, вы видели, мы открыто все эти цифры заявили, все эти цифры показали. И я считаю, что будущие показатели для нас наиболее важны, чтобы правильно прогнозировать нам осенний период и вообще дальнейшее течение пандемии», - подчеркнул глава Минздрава.

На вопрос Vласти, в какой момент Минздрав принял решение не объединять статистику по пневмониям и коронавирусу, несмотря на то, что 17 июля говорили о планах их объединить, и насколько это решение повлияет на понимание обшей картины эпидемии в Казахстане», Цой ответил: «Все исходные цифры есть. Количество пневмоний коронавирусных, количество самого коронавируса, летальность, оно все есть. То есть эти цифры открыты, доступны, в ВОЗ мы эти цифры выгрузили. Поэтому в ближайшее время, я думаю, ВОЗ данную работу проведет, учтет, и мы появимся в международной статистике. Для нас очень важно было выделить отдельно эти кодировки и озвучить, так как мы обещали населению их озвучить, мы озвучили. И в дальнейшем мы учет ведем уже по новым кодам», - пообещал он.

Vласть: «Вы говорите: в ближайшее время. Когда в ближайшее время? Конкретно я вам задавала несколько раз вопрос по статистике по пневмониям. Вы говорили: «Если вам это интересно, мы опубликуем». И мы это слышали весь июль. Сейчас мы опять от вас слышим, что это будет когда-нибудь. Когда? Потому что заявления Минздрава в последнее время выглядят как издевательство над населением».

Цой: «Здесь утрировать не надо. Однозначно цифра, которая передана ВОЗ, технически она обработается – день-два и вы увидите. Я думаю, что здесь каких-то проблем нет. Из этого не надо создавать какого-то ажиотажа. Цифра появится, эта цифра на международных ресурсах информационных она будет. Самое главное, что мы те цифры, которые у нас базово есть, мы их выгрузили в систему. Это очень важный момент. Эти цифры были озвучены, никто от них не бегает, не скрывает. Эти цифры переданы в ВОЗ. Я думаю, что это вопрос дня-двух, мы увидим их в общих ресурсах».

Vласть: «У вас на сайте должна быть цифра 98 тысяч, а у вас 92 тысячи».

Цой: «Я вам еще раз говорю: мы на еженедельной основе обновляем данные. Поэтому данная статистика, она будет раз в неделю».

Vласть: «Вы на сайте объедините в общую статистику или нет? Я пытаюсь понять».

Цой: «Сейчас мы эту статистику выгружаем по отдельности, каждую для того, чтобы эту кодировку выделить. В дальнейшем мы отправляем данные в ВОЗ, и они будут учитываться в общей статистике. Я думаю, надо мониторить день-два, вы увидите общие цифры».

Vласть: «Когда вы начнёте давать данные по пневмониям в разбивке по регионам или вы намерены оставить только общую цифру, что не даёт возможности понять, в каких регионах ситуация лучше и хуже?».

Цой: «Мы опубликуем в разрезе регионов на нашем сайте. У меня сейчас она есть, но я думаю, что мы опубликуем, потому что здесь много цифр».

Vласть: «Алексей Владимирович, услышьте пожалуйста. Я спрашиваю: когда?».

Цой: «Мы на этой неделе вам опубликуем, покажем».

Vласть: «Правильно ли мы понимаем, что вы решили давать данные о смертях ежедневно? Когда данные начнут обновляться и на официальном сайте и будут представлены также в разбивке по регионам?».

Цой: «Я думаю, на еженедельной основе эти данные будут предоставляться. Пока мы агрегируем эти данные. В дальнейшем перейдем на ежедневный формат, здесь, я думаю, проблем не будет».

Между тем на сайте ВОЗ уже опубликован отчет за 1 августа, который организация формирует, исходя из полученных от стран данных. В нем указано, что в Казахстане за этот день зарегистрировано 1 226 случаев коронавируса и не было смертей от вируса. Таким образом, 5 181 случай пневмонии Республикой Казахстан в отчет включен не был. Сам министр трижды в течение брифинга назвал цифру в 92 662 случая коронавируса, то есть он не учитывал дополнительные 5 979 случаев пневмонии, зарегистрированные за минувшие два дня.