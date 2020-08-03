Жилстройсбербанк планирует со следующего года выдавать ипотеку онлайн

В следующем году ЖССБ планирует выдавать ипотеку в онлайн-режиме. Об этом в интервью порталу PrimeMinister.kz сообщила председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.

Как отметила Ибрагимова, с введением режима ЧП в Казахстане перед ЖССБ одной из востребованных услуг стал запущенный в январе видеобанкинг, когда клиент может связаться с менеджером банка по видеосвязи и удаленно получить консультацию.

«Когда вы с сайта делаете видеозвонок, фактически совершаете те же самые операции, которые делаете, когда приходите в филиал. Напротив вас сидит видеобанкир. В течение нескольких минут, пока вы представляетесь, разговариваете, система делает несколько фотографий и биометрическую идентификацию», - рассказала председатель правления ЖССБ.

После идентификации личности операторы банка приступают к выполнению операций. На данный момент через видеобанкинг доступны такие услуги ЖССБ, как открытие второго депозита, изменение договорных сумм, перечисление средств на другие счета в другие банки, онлайн-уступка депозита. По информации Ибрагимовой, в августе станут доступны полноценное расторжение, объединение депозитов и онлайн-страхование, а в будущем планируется перевести в онлайн-формат открытие первого депозита.

«Это будет совершенно новая онлайн-услуга. Вы сможете онлайн, не приходя в филиал банка, открыть этот депозит. Мы в этом видим большие перспективы. Это серьезная мера борьбы с пандемией, когда мы не вызываем человека на прямой контакт, не создаем скопление внутри наших филиалов», - отметила она.

Кроме этого, филиальная система банка будет сконцентрирована на процессе выдачи займов, и здесь ЖССБ также рассматривает возможность перехода в онлайн-формат и уже в следующем году выдавать ипотеку онлайн.

«Сейчас подготовили небольшой пакет законодательных инициатив, обсуждаем с министерством индустрии и инфраструктурного развития, Национальным банком. Хотим предложить правительству внести изменения в некоторые законы, что позволит в Казахстане создать полноценную онлайн-ипотеку, когда вы, не выходя из дома, можете взять и оформить кредит на свое жилье», - рассказала Ибрагимова, добавив, что сейчас уже доступна предварительная квалификация, когда клиент с помощью ЭЦП подписывает заявку, а банк оценивает его платежеспособность по данным из Первого кредитного бюро, пенсионного фонда и выдает сертификат с указанием максимально возможной к выдаче суммы.

Ибрагимова отметила, что планируется «сделать непрекращающийся цикл», перевести в онлайн оформление договора залога и прав собственности.

«Это большая задача. Я думаю, что до конца годы мы будем еще обсуждать законодательные инициативы. В начале следующего года, который как раз совпадет с тем, что у нас будет Отбасы банк, мы будем это полностью внедрять», - заключила предправления банка.