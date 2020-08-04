В Казахстане пройдет фестиваль документального кино Qara Film Festival

В четверг, 6 августа в Казахстане стартует Qara Film Festival - независимый кинофестиваль документального кино. Казахстанцам бесплатно и онлайн покажут 8 документальных лент со всего мира и пригласят к обсуждению актуальных тем.
Каждый фильм смогут посмотреть только первые 500 зрителей. Более подробную информацию можно найти на сайте кинофестиваля.
Планировалось, что Qara Film Festival пройдет в формате офлайн – картины должны были показывать в кинотеатрах Алматы, однако пандемия и карантин внесли свои коррективы и организаторам пришлось выбрать новый формат.