В 604 населенных пунктах у школьников нет доступа к видеоурокам – Аймагамбетов

В 604 населенных пунктах страны отсутствует телевидение, поэтому у детей нет доступа к видеоурокам, которые будут транслироваться в дистанционном формате. Как заверил во вторник в ходе заседания правительства министр образования Асхат Аймагамбетов, данный вопрос планируется решить до 1 сентября.

По словам Аймагамбетова, на первую четверть нового учебного года планируется снять более 6 тыс. видеоуроков, эта работа уже начата. Транслировать их будут на телеканалах «Аль-Фараби» и «Ел Арна», а также будет доступ к урокам в интернете.

«Установлено, что в 604 населенных пунктах данные каналы не доступны, но там проживает 314 учащихся. Данный вопрос решается путем ретрансляции местных телеканалов, установки спутниковых антенн», - сообщил глава Минобразования.

Что касается обеспечения компьютерами, то они нужны 24 тыс. учителей и 185 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей. Еще у 2 тыс. педагогов нет доступа к интернету.

«До 1 сентября более 500 тыс. детей будут обеспечены компьютерной техникой. Данный вопрос будет решен путем передачи школьных компьютеров во временное пользование», - подчеркнул Аймагамбетов.

В целом, по его информации, в дистанционном формате в текущем году будут обучаться 2,6 млн школьников, в дежурных классах – 530 тыс. детей, а в штатном режиме – более 157 тыс. человек. В колледжах по педагогическим, IT, социально-гуманитарным специальностям Минобразования предлагает оставить дистанционное обучение, а по технологическим, аграрным, медицинским направлениям, специальностям сферы искусства – комбинированное. В штатном режиме будут работать 102 колледжа, расположенные в отдаленной местности и малых городах. Обучение в вузах планируется преимущественно в дистанционном формате. По технологическим, аграрным, медицинским направлениям, специальностям сферы искусства 70/30: лекции, семинары – дистанционно, лабораторные работы – в традиционном формате со строгим соблюдением усиленных санитарных мер. Занятия в магистратуре и докторантуре проводятся по смешанному принципу, то есть каждая организация будет самостоятельно принимать решения, а будущие врачи будут проходить обучение в интернатуре и резидентуре в обычном режиме.