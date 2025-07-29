Дина Тансари получила в Черногории статус политического беженца

Глава фонда «НеМолчи.kz» Дина Смаилова, против которой в Казахстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве, получила статус лица, находящегося под международной защитой в Черногории. Об этом Смаилова сообщила на своей странице Facebook.

Как сообщает новостной портал Черногории antenam.net со ссылкой на «Гражданский альянс», Дина Смаилова и ее супруг Алмат Мухамеджанов получили статус лиц, находящихся под международной защитой в Черногории, после двух лет разбирательств.

«Это завершило долгую и сложную процедуру, и теперь у Динары Смаиловой и Алмата Мухамеджанова есть возможность продолжить свою жизнь в безопасной обстановке в Черногории», - сообщил «Гражданский альянс».

В конце 2023 года суд в Усть-Каменогорске объявил Тансари в розыск, после того как полиция Восточно-Казахстанской области возбудила против нее уголовное дело о мошенничестве. Тансари тогда сообщала, что, по ее информации, полиция обзванивала почти 7 тыс. человек, которые жертвовали фонду средства, собираемые на адвоката по одному из дел. Счета Тансари были заморожены, а она была объявлена в местный и международный розыск.

Дина Тансари (Динара Смаилова) несколько лет назад покинула Казахстан на фоне преследования, которое она посчитала политически мотивированным.

14 апреля этого года Тансари была задержана в столице Черногории, Подгорице, но Верховный суд страны отказался экстрадировать Дину Тансари в Казахстан. Заявление о предоставлении убежища она подала в октябре 2023 года, и до его рассмотрения вопрос об экстрадиции не должен был рассматриваться.

Между тем в генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что с Черногорией нет международного договора о выдаче лиц, «в связи с чем иностранное государство отказало в экстрадиции Смаиловой (Тансари – В.)».

Фонд Тансари «Немолчи.kz» привлекает внимание к случаям насилия, которые неправильно расследовала полиция, и в своих публикациях часто критикует министерство внутренних дел.