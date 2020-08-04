Казахстан проанализирует возможность участия в программе COVAX Facility

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов на заседании межведомственной комиссии, заслушав доклады министерства здравоохранения и МИД о проводимой работе по заключению предварительных контрактов на закупку вакцины от COVID-19, дал ряд конкретных поручений касательно вакцинации населения и лекарственного обеспечения.

«Заместитель премьер-министра поручил государственным органам определить подлежащие вакцинации группы, произвести необходимые расчеты по затратам, а также проанализировать возможность участия Казахстана в программе «COVAX Facility», предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19», - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

Также он отметил необходимость ускорения разработки отечественной вакцины от коронавирусной инфекции и ввода в эксплуатацию до конца года биофармацевтического завода по производству вакцин в Жамбылской области.

Кроме этого, Тугжанов поручил акиматам регионов и министерствам обеспечить своевременную выплату надбавок и компенсаций медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, а руководству ТОО «СК-Фармация» - сформировать двухмесячный запас лекарств для лечения COVID-19 и необходимый запас для лечения граждан на дому. Сейчас в стационарах запас лекарств рассчитан на месяц.

Covax Facility – это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). 75 государств, в числе которых Великобритания, ОАЭ, Швейцария, Корея и Канада, приняли решение присоединиться к примерно 90 странам с низким уровнем дохода, которым необходима финансовая помощь для получения прививок. Они будут финансировать производство вакцин против COVID-19 из своего бюджета. Фонд Covax Facility позволит провести вакцинацию вне зависимости от возможности заплатить за нее.