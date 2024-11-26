Акимат Алматы приостановил работы по очистке дна Аэропортовского озера и благоустройства территории

В 2023 году акимат Алматы анонсировал работы по очистке дна Аэропортовского озера впервые с момента появления водоема в 1963 году, однако в этом году работы были приостановлены, а деньги возвращены в бюджет, сообщило управление экологии и окружающей среды на запрос «Власти».

«В ходе производства земляных работ донный водовыпуск не был обнаружен. Имеющийся поверхностный аварийный водосброс на восточной стороне озера дает эффект опорожнения только на 15% от общего объема, что не позволило осуществить полный спуск воды и произвести работы по удалению иловых осадков и дноуглублению», - говорится в ответе управления.

Проектная организация ТОО «Институт Казгипроводхоз» провело техническое обследование водохранилища и рекомендовало обустроить донный водовыпуск методом продавливания труб, а это не предусмотрено проектом. В связи с этим работы по очистке дна озера были приостановлены.

«Принято решение разработать проект с включением работ по восстановлению водоспускных сооружений и других необходимых инженерно-защитных мероприятий», - уточнили в управлении.

В декабре 2023 года акимат Алматы объявил о планах впервые за 60 лет провести на Аэропортовском озере в Турксибском районе механическую очистку, дноуглубительные работы, реконструкцию отдельных участков русла реки и благоустройство прилегающей территории. Завершить разработку ПСД планировалось до конца этого года. Теперь договор с ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» расторгнут в связи с невыполнением обязательств.

«Работы по разработке ПСД по указанному проекту не ведутся, будут возобновлены после определения новой подрядной организации. Объем необходимых средств, детали по благоустройству и сроки завершения проекта будут известны после разработки проекта», - сообщило управление.