60% всех убийств женщин совершаются интимными партнерами или другими членами семьи, следует из отчета «Фемицид в 2023 году: глобальные оценки фемицида со стороны интимных партнеров/членов семьи», подготовленном структурой «ООН-женщины» и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

В отчете подтверждаются общеизвестные факты: насилие в отношении женщин по-прежнему широко распространено, в том числе в его самом крайнем проявлении — фемициде, который носит всеобщий характер, выходя за рамки границ, социально-экономического положения и возрастных групп.

Имеющиеся данные, собранные в отчете, показывают, что в 2023 году во всем мире было преднамеренно убито 85 тыс. женщин и девочек, причем 60% убийств, или 51 тыс., были совершены интимными партнерами или другими членами семьи. Ежедневно 140 женщин и девочек погибают от рук своих партнеров или близких родственников.

Самые высокие показатели фемицида, связанного с интимным партнером и семьей, зарегистрированы в 2023 году в Африке, за ней следуют Америка и Океания. В Европе и Америке большинство убитых женщин в результате бытового насилия (64%и 58%соответственно) были именно жертвами интимных партнеров.

Исполнительный директор структуры «ООН-женщины» Сима Бахоус заявили, что насилие в отношении женщин и девочек можно предотвратить, а для этого нудно «надежное законодательство, улучшенный сбор данных, большая подотчетность правительства, культура нулевой терпимости и увеличение финансирования организаций по правам женщин и институциональных органов».

«Настало время для мировых лидеров объединиться и действовать безотлагательно, направить необходимые ресурсы, чтобы положить конец этому кризису раз и навсегда», - подчеркнула онаю

Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали добавила, что в отчете о фемициде подчеркивается необходимость в сильных системах уголовного правосудия, чтобы виновные привлекались к ответственности, при этом пострадавшие должны получать адекватную поддержку.

«В то же время мы должны противостоять и ликвидировать гендерные предрассудки, дисбаланс власти и пагубные нормы, которые увековечивают насилие в отношении женщин», - считает она.