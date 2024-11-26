Им оказана медицинская помощь
В Алматы при столкновении автобуса с тепловозом пострадали шесть человек
фото из Telegram-канала Almaty Live

В Алмалинском районе Алматы тепловоз столкнулся с пассажирским автобусом, сообщает КазТАГ.

По информации полиции города, ДТП произошло сегодня в 11:40.

«Автобус 88 маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, что следовал по железнодорожным путям на запад», - сообщили в департаменте полиции.

В результате ДТП предварительно пострадали шесть пассажиров автобуса, им оказана медицинская помощь.

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