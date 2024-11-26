В Алматы при столкновении автобуса с тепловозом пострадали шесть человек

Им оказана медицинская помощь
В Алмалинском районе Алматы тепловоз столкнулся с пассажирским автобусом, сообщает КазТАГ.
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