Авиакомпания заключила с Etihad Airways соглашение о кодшеринге
Пассажиры Air Astana смогут летать в Индию и Саудовскую Аравию рейсами Etihad Airways
фото с сайта авиакомпании Etihad Airways

Авиакомпания Air Astana подписала соглашение о кодшеринге с Etihad Airways, которое вступает в силу с 26 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба казахстанского авиаперевозчика.

«В рамках данного соглашения пассажиры Air Astana смогут воспользоваться рейсами Etihad Airways в Мумбай, Эр-Рияд, Даммам, Бахрейн, Каир, Доху, Эль-Кувейт, Мускат что откроет новые возможности для путешествий в Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман», - отметили в авиакомпании.

Глобальная сеть Etihad будет доступна пассажирам Air Astana через стыковку в Абу-Даби на прямых рейсах из Астаны, которые были запущены в конце октября, а также из Алматы с 5 декабря.

Соглашения о кодшеринге позволяют оформить единое бронирование, упростить процесс регистрации и обеспечить удобный трансфер багажа между авиакомпаниями.

Air Astana заключила соглашения о кодшеринге с восемью авиакомпаниями по всему миру.

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