1 тыс. новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

По данным Минздрава, за 4 августа в Казахстане зарегистрировано 1 062 новых случая коронавирусной инфекции. У 569 человек проявились симптомы болезни, у 493 – бессимптомная форма.

В столице по-прежнему выявляют больше всего новых случаев – 210 за минувшие сутки. В Алматы зарегистрировано 176 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 122, в Карагандинской области – 92, в Западно-Казахстанской области – 59, в Костанайской области – 55, в Северо-Казахстанской области – 52, в Павлодарской области – 46, в Акмолинской области – 46, в Жамбылской области – 41, в Атырауской области – 38, в Мангистауской области – 30, в Кызылординской области – 28, в Алматинской области – 22, в Туркестанской области – 20, в Шымкенте – 14, в Актюбинской области – 11.

Всего, по данным Минздрава, в стране с 13 марта подтверждено 94 882 случая коронавируса. Но ведомство по-прежнему не включает в него случаи пневмонии. На официальном сайте статистика по коронавирусу и пневмониям не объединена, а представлена отдельными цифрами. За 3 августа Минздрав опубликовал статистику по заболеваемости пневмонией сегодня в 2:30 ночи. Согласно данным, с 1 по 3 августа зарегистрировано 6 255 случаев пневмонии, за 3 августа – 275. Умерли от пневмонии за три дня 69 человек, из них за 3 августа – 18. Таким образом, всего в стране подтверждено 101 137 случаев заражения, скончались 1 127 человек.

В минувшую субботу новый официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов уверял, что ведомство будет предоставлять новые данные по коронавирусу и пневмонии ежедневно утром.

«Мы в ежедневном формате, начиная со второго августа, будем давать эти данные, собранные по всей стране. Это будут четыре цифры. Первая цифра – больные, подтвержденные ПЦР-тестом на коронавирус, вторая – летальные случаи, третья – вероятные случаи с неподтвержденными ПЦР-тестами, четвертая – летальные исходы по ним», - говорил Коджахметов.

«Сутки заканчиваются в полночь. Необходимо время для обработки и сбора всей полученной информации по всей стране, каждый день утром эта статистика будет выдаваться», - цитировало его госагентство Казинформ.

Минздрав 17 июля заявил, что намерен «объединить статистику» по коронавирусу и пневмониям, поскольку признает, что последние – последствие COVID-19. При этом сделать ведомство это планировало с 1 августа, а предыдущие случаи в статистику решено было не включать. В понедельник, 3 августа, глава Минздрава Алексей Цой заявил, что не считает целесообразным это делать, поскольку это не поможет в анализе ситуации и прогнозировании дальнейшего развития эпидемии.