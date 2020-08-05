За сутки в Казахстане зарегистрировано 1,8 тыс. случаев пневмонии с признаками COVID-19

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о 1 799 случаях пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, зарегистрированных за минувшие сутки, скончались 17 человек.

По данным ведомства, всего с 1 августа зарегистрировано 8 054 случая пневмонии, летальных случаев – 86.

В Минздраве также пояснили «значительную разницу с показателями предыдущих суток»: связано это «со сбором данных в выходные и рабочие дни поликлиник (в выходные дни граждане обращаются в лечебные учреждения гораздо меньше, чем в будни)». Отметим, что 2 августа было зарегистрировано 798 случаев пневмонии, а за 3 августа - 275.

Всего к этому моменту зарегистрировано 102 936 случаев коронавируса и пневмонии, скончались 1 144 пациента. При этом в статистике Минздрава по-прежнему не учитываются заболевшие пневмонией и умершие от нее.

«На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 26 726 человек, среди которых 144 ребенка. В стационарах находится – 5 718 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 008. 198 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 – крайней степени тяжести, 41 – на аппаратах ИВЛ», - говорится в сообщении.

В этом же информационном сообщении министерство здравоохранения обещает, «что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства», а «информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава». Однако данные о заболевших и умерших от пневмонии публикуются отдельной строкой на официальном сайте штаба. Таким образом, статистика, по сути, не является объединенной и публикация данных о случаях пневмонии никак не повлияла на статистику по коронавирусу.

В минувшую субботу новый официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов уверял, что ведомство будет предоставлять новые данные по коронавирусу и пневмонии ежедневно утром, «начиная со второго августа».

«Это будут четыре цифры. Первая цифра – больные, подтвержденные ПЦР-тестом на коронавирус, вторая – летальные случаи, третья – вероятные случаи с неподтвержденными ПЦР-тестами, четвертая – летальные исходы по ним», - говорил Коджахметов.

Минздрав 17 июля заявил, что намерен «объединить статистику» по коронавирусу и пневмониям, поскольку признает, что последние – последствие COVID-19. При этом сделать ведомство это планировало с 1 августа, а предыдущие случаи в статистику решено было не включать. В понедельник, 3 августа, глава Минздрава Алексей Цой заявил, что не считает целесообразным это делать, поскольку это не поможет в анализе ситуации и прогнозировании дальнейшего развития эпидемии.