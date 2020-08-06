Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 137

Количество погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 137 человек, пострадавших – превысило 5 тыс., десятки человек числятся пропавшими без вести, пишет РБК .

Ранее сообщалось о 78 погибших, позже эта цифра выросла до 100. Также сообщалось о 4 тыс. раненых.

Между тем кабинет министров Ливана принял решение поместить под домашний арест всех руководителей порта в Бейруте. Как пояснил министр внутренних дел Мохаммед Фахми, это сделано для того, чтобы имеющие отношение к происшествию не смогли уехать. Министр также пообещал, что расследование будет прозрачным и продлится пять дней.

Мощный взрыв произошел в Бейруте во вторник в районе порта близ базы ВМС Ливана. Обрушились фасады зданий, расположенных вблизи порта, повреждены жилые дома и офисы. Без жилья остались около 300 тыс. человек. Бейрут объявлен районом бедствия, в городе введен двухнедельный режим чрезвычайного положения. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд. Ранее он оценивал ущерб от $3 млрд до $5 млрд. По его словам, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города, и без внешней помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом.

В результате взрыва погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян, а среди пострадавших – семья и советник премьера страны Хасана Диаба, а также 48 сотрудников ООН. По мнению властей, взрыв мог произойти из-за сварочных работ на складе, на котором хранилось более 2,7 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Селитра была конфискована с судна Rhosus в 2014 году.