Еще у 1 тыс. казахстанцев подтвержден коронавирус

По данным Минздрава, за 5 августа в Казахстане зарегистрированы 1060 новых случаев коронавирусной инфекции. У 547 человек проявились симптомы болезни, 513 – бессимптомные носители вируса.

В столице зарегистрировано 210 новых случаев, в Алматы – 180, в Восточно-Казахстанской области – 97, в Карагандинской области – 87, в Алматинской области – 64, в Западно-Казахстанской области – 53, в Северо-Казахстанской области – 49, в Атырауской области – 46, в Костанайской области – 45, в Павлодарской области – 42, в Жамбылской области – 40, в Акмолинской области – 38, в Мангистауской области – 35, в Туркестанской области – 30, в Шымкенте – 19, в Кызылординской области – 14, в Актюбинской области – 11.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 95 942 случая коронавируса, 1 058 человек скончались от COVID-19. Выздоровели к этому моменту 68 871 человек.

Статистику по коронавирусной пневмонии Минздрав публикует отдельно, не включая в общие цифры по коронавирусу и без разбивки по регионам.