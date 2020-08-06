Ведется досудебное расследование
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В Алматинской области медработник продавала справки с отрицательным тестом на коронавирус
Иллюстративное фото Минздрава

Тамара Вааль, Vласть

В Алматинской области выявлен факт продажи справок с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Медицинский работник продавала их по 25 тыс. тенге, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов.

«При получении денежных средств в размере 25 000 тенге в виде вознаграждения за выдачу справки ПЦР с отрицательным результатом на Covid-19 была задержана медицинская работница 1984 года рождения», - рассказали в комитете, отметив, что данный факт был выявлен по время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области.

По данным ведомства, в ходе допроса она призналась, что с июня продала около 12 фиктивных справок.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование», - отметили в пресс-службе.

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