В Алматинской области медработник продавала справки с отрицательным тестом на коронавирус

В Алматинской области выявлен факт продажи справок с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Медицинский работник продавала их по 25 тыс. тенге, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов.

«При получении денежных средств в размере 25 000 тенге в виде вознаграждения за выдачу справки ПЦР с отрицательным результатом на Covid-19 была задержана медицинская работница 1984 года рождения», - рассказали в комитете, отметив, что данный факт был выявлен по время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области.

По данным ведомства, в ходе допроса она призналась, что с июня продала около 12 фиктивных справок.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование», - отметили в пресс-службе.

