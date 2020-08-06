1,5 тыс. случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 530 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, скончались за сутки от пневмонии 16 человек, от коронавируса – 34 человека. Всего с 1 августа зарегистрировано 9 584 случая пневмонии и 102 летальных случая от нее.

Напомним, что за 5 августа в Казахстане зарегистрированы 1060 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев COVID-19 и пневмонии к этому моменту составляет 105 526. Скончались от коронавируса 1 159 человек.

«На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 912 человек, среди которых 139 детей. В стационарах находится – 5 507 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 405. 170 человека находятся в тяжелом состоянии, 36 – крайней степени тяжести, 41 – на аппаратах ИВЛ», - информирует министерство.

Данные по пневмонии в разрезе регионов ведомство по-прежнему обещает «предоставлять на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава».