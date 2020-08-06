Порядка 2,2 млн казахстанцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно

«2 182 000 граждан получат вакцины от COVID-19 бесплатно», - написал Коджахметов на Facebook.

Напомним, что разработкой казахстанской вакцины от коронавируса занимается НИИ проблем биологической безопасности (НИИПББ). В начале мая он завершил работу по разработке кандидатной инактивированной вакцины, 15 мая Всемирная организация здравоохранения включила ее в список кандидатных вакцин, допущенных до доклинических испытаний. 26 июля 5 разработчиков вакцины успешно испытали ее на себе. Доклинические испытания будут завершены 20 августа, а после получения разрешения Минздрава с сентября ожидается начало клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добробольцах, не имеющих антител на COVID-19 (I фаза). В середине октября планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, которая должна быть завершена в декабре. Но с учетом мирового опыта и необходимостью обеспечения населения вакциной предусматривается сокращение количества фаз клинических испытаний с IV до II.

«В случае подтверждения ВОЗ результатов клинических испытаний кандидатной вакцины, Казахстан будет готов осуществлять производство вакцины на базе строящегося завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПББ. Проектная мощность завода - д 60 млн доз в год, завершение строительства – декабрь», - проинформировали в НИИ.