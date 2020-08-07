Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 19 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже почти 19 млн человек, умерли 713,4 тыс.

В США общее число заразившихся достигло 4,87 млн, скончались почти 160 тыс. человек; в Бразилии – 2,9 млн заразившихся и почти 98,5 тыс. умерших; в Индии – 1,9 млн заразившихся и 40,7 тыс. умерших. В России зарегистрировано порядка 870,2 тыс. случаев заражения и 14,5 тыс. летальных случаев; в ЮАР – порядка 538,2 тыс. заразившихся и 9,6 тыс. умерших; в Мексике – 456,1 тыс. заразившихся и 49,7 тыс. умерших; в Перу – 447,6 тыс. случаев COVID-19 и 20,2 тыс. летальных случаев от него; в Чили – порядка 366,7 тыс. случаев заражения и около 9,9 тыс. летальных случаев; в Колумбии – 345,7 тыс. заразившихся и 11,6 тыс. умерших; в Иране – 320,1 тыс. случаев заражения и почти 18 тыс. умерших.

В двадцатку стран с наибольшим числом заболевших также входят Испания – 309,8 тыс., Великобритания – порядка 309,8 тыс., Саудовская Аравия – 284,2 тыс., Пакистан – 281,8 тыс., Бангладеш – 249,6 тыс., Италия – 249,2 тыс., Турция – 237,2 тыс., Франция – 231,3 тыс., Аргентина – 228,2 тыс. и Германия – 215 тыс.