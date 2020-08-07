Компания недополучала 80% оплаты от юридических лиц
Зампред «Астана РЭК» и его подчиненные подозреваются в мошенничестве и хищении средств предприятия
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Антикоррупционная служба столицы подозревает в хищении денег путем мошенничества должностных лиц АО «Астана РЭК». По версии следствия, они похитили более 50 млн тенге, присваивая деньги за электроэнергию, которую оплачивали юридические лица.

«В результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличены заместитель председателя правления АО «Астана РЭК», а также его подчиненные – руководитель Сарыаркинского РЭК и руководитель сбыта АО, которые в период 2020 года похитили денежные средства АО на сумму свыше 50 млн тенге путем снижения объема фактического потребления электроэнергии юридических лиц (торгово-развлекательных и бизнес-центров и других объектов), списанного в виде потерь», - сообщили в пятницу в Антикоррупционной службе.

По версии следствия, из 100% оплаты за потребленную юрлицами энергию 30% руководство компании присваивали в виде отката, еще 50% списывалось, как потери, и только 20% фактически оплачивалось в АО «Астана РЭК».

«Таким образом, АО недополучало 80% из начисленных сумм за потребленную юридическими лицами электроэнергию», - подчеркнули в Антикоре.

По информации ведомства, заместитель председателя правления АО и руководитель сбыта АО задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Предварительное следствие продолжается.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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