741 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за 9 августа в Казахстане зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. У 401 человека проявились симптомы болезни, у 340 – бессимптомная форма.

Столица и Алматы остаются лидерами прироста новых случаев: 163 и 132 соответственно. В Карагандинской области зарегистрировано 87 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 58, в Западно-Казахстанской области – 49, в Акмолинской области – 42, в Северо-Казахстанской области – 38, в Костанайской области – 31, в Атырауской области – 30, в Мангистауской области – 28, в Павлодарской области – 21, в Жамбылской области – 20, в Алматинской области – 18, в Туркестанской области – 18, в Кызылординской области – 5, в Шымкенте – 1.

Ни одного заболевшего не выявлено в Актюбинской области. А всего, по данным Минздрава, с 13 марта в стране зарегистрировано 99 442 случая COVID-19, это без учета коронавирусной пневмонии, по которой ведомстве ведет отдельную статистику.

Выздоровели от КВИ за минувшие сутки 250 человек, а в целом – 72 523 человека.