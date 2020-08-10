Алматы и столица остаются лидерами прироста новых случаев
  • 359
741 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за 9 августа в Казахстане зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. У 401 человека проявились симптомы болезни, у 340 – бессимптомная форма.

Столица и Алматы остаются лидерами прироста новых случаев: 163 и 132 соответственно. В Карагандинской области зарегистрировано 87 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 58, в Западно-Казахстанской области – 49, в Акмолинской области – 42, в Северо-Казахстанской области – 38, в Костанайской области – 31, в Атырауской области – 30, в Мангистауской области – 28, в Павлодарской области – 21, в Жамбылской области – 20, в Алматинской области – 18, в Туркестанской области – 18, в Кызылординской области – 5, в Шымкенте – 1.

Ни одного заболевшего не выявлено в Актюбинской области. А всего, по данным Минздрава, с 13 марта в стране зарегистрировано 99 442 случая COVID-19, это без учета коронавирусной пневмонии, по которой ведомстве ведет отдельную статистику.

Выздоровели от КВИ за минувшие сутки 250 человек, а в целом – 72 523 человека.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Турция планирует запретить авиасообщение с Казахстаном
Новости
Жилстройсбербанк планирует со следующего года выдавать ипотеку онлайн
Новости
Казахстан убеждает Турцию в стабилизации эпидситуации в республике для возобновления авиасообщения
Новости
Рост заболеваемости коронавирусом Минздрав Казахстана ожидает осенью и зимой
Новости
За сутки почти 1,9 тыс. случаев коронавируса и пневмонии зарегистрированы в Казахстане, умерли 55 человек
Новости
Правительство обсудило эпидситуацию в Казахстане, не говоря ни слова о пневмонии