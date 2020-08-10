В КНБ заявляют, что они приверженцы деструктивного религиозного течения
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Двое жителей Жанаозена задержаны по подозрению в изготовлении и сбыте оружия
Иллюстрация Жанары Каримовой

Двое жителей Жанаозена задержаны по подозрению в изготовлении и сбыте оружия, с санкции суда они арестованы, сообщает комитет национальной безопасности.

«7 августа комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по фактам незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия задержаны 2 жителя города Жанаозен Мангистауской области, приверженцы деструктивного религиозного течения. В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

9 августа судом санкционирован арест подозреваемых, а следствие проверяет их причастность к преступлениям экстремистского характера.

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