Число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 100 тысяч

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 722 новых случая коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, у 348 человек симптомы КВИ проявились, 374 – бессимптомные носители вируса.

В столице зарегистрировано 156 новых случаев, в Алматы – 120, в Восточно-Казахстанской области – 90, в Карагандинской области – 87, в Западно-Казахстанской области – 51, в Северо-Казахстанской области – 34, в Костанайской области – 30, в Павлодарской, Акмолинской области и Туркестанской областях – по 23 случая, в Жамбылской области – 20, в Мангистауской области – 19, в Алматинской области – 17, в Атырауской области – 11, в Шымкенте – 7, в Кызылординской области – 6, в Актюбинской области – 5.

Всего с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 100 164 случая коронавируса. В этой цифре не учитываются данные по коронавирусной пневмонии, так как Минздрав публикует их отдельно и не включает в общую статистику.

