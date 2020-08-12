За сутки в Казахстане подтвержден 691 случай коронавируса

За 11 августа в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена у 691 человека, из них с симптомами болезни – 314, бессимптомных носителей – 377.

В столице подтверждено 143 случая, в Алматы – 97, в Восточно-Казахстанской области – 75, в Карагандинской области – 66, в Акмолинской области – 50, в Западно-Казахстаснкой области – 45, в Северо-Казахстанской области – 35, в Костанайской области – 29, в Павлодарской области – 26, в Алматинской области – 22, в Атырауской области – 21, в Жамбылской области – 19, в Актюбинской области – 16, в Туркестанской области – 16, в Мангистауской области – 15, в Кызылординской области – 9, в Шымкенте – 7.

Всего с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 100 855 случаев коронавируса. В этой цифре не учитываются данные по коронавирусной пневмонии, так как Минздрав публикует их отдельно и не включает в общую статистику.

Выздоровели в стране 74 677 человек.

