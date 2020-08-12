Южная Корея передала Казахстану гуманитарную помощь в виде СИЗов

«Национальная организация туризма Кореи в целях оказания помощи Казахстану в борьбе с COVID19 передала Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан защитные костюмы в количестве 1000 штук на сумму более $25 тыс.», - говорится в сообщении организации.

Защитные костюмы переданы сегодня утром в здании генерального консульства Республики Кореи в Алматы. Впоследствии они будут переданы медицинским работникам на местах.

Генеральный консул Республики Корея Ким Хынг Су отметил, что для преодоления кризиса как никогда раньше необходима межгосударственная поддержка, а Южная Корея и Казахстан являются стратегическими партнерами в медицинской сфере.

«Корея, как страна, продемонстрировавшая всему миру образцовый пример в борьбе с пандемией, и в дальнейшем готова оказывать поддержку Казахстану, в частности путем передачи корейских технологий и опыта, и усилить стратегическое сотрудничество», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что посредством этой гуманитарной помощи Южная Корея «оказывает Казахстану поддержку в борьбе с COVID-19 и в условиях чрезвычайного положения во всем мире, связанного с COVID-19 желает укрепить межгосударственное сотрудничество в сфере медицинского туризма». По данным организации, Казахстан занимает 8 место среди стран по итогам 2019 года, выбирающих Корею в качестве направления медицинского туризма согласно информации KHIDI.