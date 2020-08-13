В отношении нового главного санврача Алматинской области проведут служебное расследование

В отношении главного санитарного врача Алматинской области проведут служебное расследование в связи с его поведением на встрече с предпринимателями Талдыкоргана, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой изучил видео, опубликованное в интернете и СМИ, на котором главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов при встрече с предпринимателями местного рынка в г. Талдыкорган допустил крайне неуважительные высказывания в адрес горожан. Глава Минздрава разделяет возмущение граждан и считает, что подобное поведение недопустимо для государственного служащего», - говорится в сообщении.

В этой связи Цой поручил начать служебное расследование в отношении главного санврача Алматинской области, а о результатах разбирательства общественность должен проинформировать медиа-центр Минздрава на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях ведомства.

Ергали Сыдыманов возглавил департамент контроля качества безопасности товаров и услуг 12 августа. В первый же день он встретился с предпринимателями Талдыкоргана. Продавцы ТД «Хабиби» обратились, чтобы им дали разрешение работать, заявив, что другие торговые дома работают во время карантина. Но новый санврач «очень интересно общался с людьми». Его речь сняли на видео и выложили в соцсети.

«Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Что вы мне тут это? Я что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте, работать надо. Ты что снимаешь? Вот из-за таких потом начинается», - говорит на видео Сыдыманов.



