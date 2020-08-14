Меньше 500 случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 292 – с симптомами болезни и 184 – без клинических проявлений, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев по-прежнему в Восточно-Казахстанской области – 97. В столице зарегистрировано 66 новых случаев, в Карагандинской области – 44, в Алматы – 40, в Западно-Казахстанской области – 32, в Северо-Казахстанской области – 30, в Костанайской области – 27, в Туркестанской области – 26, Акмолинской области – 21, в Алматинской области – 18, в Жамбылской области – 16, в Атырауской области – 15, в Мангистауской области – 13, в Павлодарской области – 11, в Актюбинской области – 9, в Кызылординской области – 8, в Шымкенте – 3.

Всего с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 101 848 случаев коронавируса. В этой цифре не учитываются данные по коронавирусной пневмонии, так как Минздрав публикует их отдельно и не включает в общую статистику. Выздоровели 78 633 человека.

