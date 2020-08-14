Казахстанский фильм «История цивилизации» получил серебро на кинофестивале в Локарно

Съемки фильма «История цивилизации» проходили в Алматы в 2019 году. Главную роль исполнила Акмарал Зыкаева, талантливый казахстанский композитор, известная казахстанцам как MERGEN. Это дебют Акмарал.

— Мы познакомились с Акмарал на фильме «Конокрады. Дорога Времени» Ерлана Нурмухамбетова, к которому Акмарал написала потрясающую музыку. Мне захотелось поработать с ней не только как с актрисой, но и как с автором музыки к моему фильму. И если в «Конокрадах» звучат глубокие медитативные мотивы, то в «Истории Цивилизации» это яркая электронная музыка. Мне нужно было, чтобы музыка передавала свободный и независимый дух молодежи, и Акмарал сразу удалось найти подходящий мотив.

Локарно, как и многие другие фестивали, постарался адаптироваться к реальности 2020 года. Было принято решение отменить конкурсную программу полнометражного кино и пригласить только короткометражное – Pardi di Domani (фильмы завтрашнего дня). Таким образом, фестиваль выразил свою поддержку молодым кинематографистам. В программу поступило более 2200 заявок, из них были отобраны 43 фильма из 34 стран.

Другой короткометражный фильм режиссера Жаннат Алшановой «Паола загадывает желание» вошел в конкурсную программу Международного фестиваля независимого кино Sundance Film Festival, который состоялся в январе нынешнего года в Парк-Сити, штат Юта, США.

— В январе этого года, когда еще и речи не было ни о какой пандемии, мой фильм «Паола загадывает желание» (снятый в мастерской Белла Тарра, в Локарно) был отобран в основной конкурс МКФ «Сандэнс». Фильм показывали в двух городах Парк Сити и Солт Лэйк Сити. Мне понравилась публика, люди выстаивают часовые очереди в жуткий холод, чтобы попасть на показы, а потом обязательно дожидаются творческую группу, чтобы задать вопросы, поделиться мнением. «Сандэнс» - один из самых знаковых фестивалей Северной Америки. Сюда съезжаются самые крупные игроки киноиндустрии, здесь же заключаются важные сделки и зарождаются новые коллаборации. Так, самым дорогим проектом, проданным после премьеры на этом фестивале, стала комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс», сумма сделки превысила предыдущий рекорд в $17,5 млн на 69 центов. Релиз фильма, кстати, состоялся вчера в онлайн-кинотеатрах, и казахстанцы могут сами оценить, какие картины котировались на «Сандэнсе». К тому же тема временной петли и вынужденного времяпрепровождения в одних и тех же обстоятельствах каждый день напоминают наше нынешнее состояние в локдауне за одним исключением: в «Зависнуть в Палм-Спрингс» можно каждый день жить так, словно не наступит завтра. Ежегодно в программу короткого метра поступает больше 9000 заявок со всего мира. Из них отбирают 60. Конкурс сумасшедший, поэтому я была безумна рада, что наш фильм прошел такой серьезный отбор. «Сандэнс» - это микс деловых встреч, тусовок, показов, интервью и борьбы с 12 часовой разницей во времени и бесконечными снегопадами. У нас было несколько интересных встреч, я думаю, их итог будет виден чуть позже.