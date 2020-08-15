Общее число случаев превысило 102 тыс.
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439 случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

В Казахстане за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 439 казахстанцев, из них у 259 проявились симптомы, у 180 – бессимптомная форма, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области выявлено еще 85 случаев, в Алматы – 52, в Карагандинской области – 39, в Павлодарской области – 35, в столице – 29, в Северо-Казахстанской области – 28, в Западно-Казахстанской области – 26, в Костанайской области – 25, в Атырауской области – 17, в Алматинской области – 17, в Мангистауской и Туркестанской областях – по 15 новых случаев, в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской областях – по 14 случаев, в Шымкенте – 9, в Кызылординской области – 5.

Всего с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 102 287 случаев коронавируса. В этой цифре не учитываются данные по коронавирусной пневмонии, так как Минздрав публикует их отдельно и не включает в общую статистику. Выздоровели – 80 716 человек.

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