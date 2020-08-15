Россия начала производство вакцины от коронавируса

В России началось производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи, сообщает ТАС С со ссылкой на Минздрав страны.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Препарат прошел клинические испытания в июне-июле. По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, уже получены заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Казахстан отправится на переговоры по закупу российской вакцины во второй половине августа.