Во время пожара на территории кардиоцентра погиб техник кислородно-распределительного пункта

При пожаре на территориии кардиологического центра в Алматы в субботу погиб сотрудник кислородно-распределительного пункта, сообщил департамент по ЧС города.

«При тушении пожара представители объекта сообщили пожарным, что один из сотрудников кислородно-распределительного пункта отсутствует среди людей, которые были эвакуированы персоналом. С их слов техник на момент взрыва находился на рабочем месте. К тому времени (в ранее выданной информации) помещение полностью выгорело и перекрытие потолочное обрушилось внутрь. Одновременно с проливкой пожарные производили поиск погибшего,1988 года рождения, который был обнаружен возле разорвавшегося баллона», - говорится в сообщении ДЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 15:15 в субботу. «До прибытия сил и средств произошел взрыв в кислородном наполнительном пункте, в результате чего произошло обрушение кровли во внутрь здания. Принятыми мерами угроза распространения и взрыва снята полностью. Пожарными эвакуированы 5 кислородных баллонов объемом 50 литров и 1 газовый баллон объемом 25 литров».