Во время пожара на территории кардиоцентра погиб техник кислородно-распределительного пункта

Его тело обнаружили пожарные
При пожаре на территориии кардиологического центра в Алматы в субботу погиб сотрудник кислородно-распределительного пункта, сообщил департамент по ЧС города.
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