409 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане за сутки

В Казахстане за cубботу коронавирусная инфекция подтверждена еще у 409 казахстанцев, из них у 196 проявились симптомы, у 213 была диагностирована бессимптомная форма, сообщает Минздрав.

В столице выявлено еще 63 случая, в Восточно-Казахстанской области – 60 случаев, в Карагандинской области – 37, в Алматы – 32, в Западно-Казахстанской области – 29, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – по 26 новых случаев, в Туркестанской области – 24, в Костанайской области – 21, в Алматинской области – 19, в Павлодарской области – 18, в Атырауской области – 17, в Мангистауской области – 14, в Жамбылской области – 12, в Актюбинской области – 8, в Шымкенте – 3, в Кызылординской области – 0.

Всего с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 102 696 случаев коронавируса. В этой цифре не учитываются данные по коронавирусной пневмонии, так как Минздрав публикует их отдельно и не включает в общую статистику. Выздоровели – 81 558 человек.