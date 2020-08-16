​Лукашенко обратился к собравшимся в его защиту сторонникам

Александр Лукашенко обратился к участникам митинга в его защиту. Он напомнил о своих политических решениях после распада СССР, спрашивал собравшихся о том, какой свободы и реформ они хотят, а также призывал не отдавать Беларусь «заморскому правительству», пишет Еврорадио.

«Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защищали. Я призвал вас защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей. Я не хотел звать вас на площадь: у вас много работы и забот. <…> Вспоминаю девяностые: были рабочие с горшками и просили детей накормить. И тогда я поклялся помочь и предотвратить протесты и митинги. Вы тогда просили не приватизировать фабрики и заводы. Вы просили не отбирать землю у крестьян. Вас попросили не вводить платное образование и медицину. Вы просили вернуть честь офицеру, который боялся выходить на улицу. Вы просили меня, тогда еще молодого человека, увести страну от пропасти. И мы это сделали!», - начал свою речь Лукашенко.

В ответ его сторонники скандировали «Спасибо!». Затем Лукашенко задал им два риторических вопроса: «Хотите свободы?!», на что получил отрицательный ответ и просьбу обеспечить мир.

После этого Лукашенко стал заявлять, что в этом мире у Беларуси нет друзей – все хотят, «чтобы страна встала на колени». «Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам предлагают новое правительство, его создали уже за рубежом — целых два, не могут разобраться, кто приедет нами руководить. И сейчас в Америке сидит одно из них. Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство. <…> Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства», - цитирует его Медиазона.

Заканчивая рассказ о неустойчивом положении Беларуси, Лукашенко заявил, что даже если он умрет, то все равно постарается «не отдать эту страну» и следом воскликнул: «Выборы состоялись!». В заключение речи он сказал, что впервые в своей жизни готов встать на колени перед участниками митинга, но, как сообщает корреспондент Медиазоны, не сделал этого.

В субботу стало известно, что на площади Независимости в Минске намерены провести митинг в поддержку Александра Лукашенко. Об этом сообщали работники бюджетной сферы из разных регионов страны, которых принуждали приехать в столицу. Вместе с работниками промышленных предприятий на митинг мобилизовали чиновников различных министерств, госслужащих, военных, фермеров, учителей, воспитателей, работников государственных СМИ и многих других. По оценкам агентства ТАСС, в воскресенье на площади Независимости собрались около 400 человек.

Параллельно в Минске шла подготовка к общенациональному маршу «За свободу». Граждане во всех регионах Беларуси выходят на центральные площади с требованием немедленного освобождения всех задержанных во время протестов на этой неделе и политических заключенных, ухода Лукашенко с поста президента и тщательного расследования всех фактов пыток и убийств.