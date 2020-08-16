​На общенациональный митинг в Беларуси выходят сотни тысяч людей

Общенациональный митинг «За свободу» собирает больше сотни тысяч человек во всех регионах Беларуси. Только в центре Минска, по подсчетам издания TUT.by и телеграм-канала Nexta собралось свыше 100 тыс. человек

У стелы в центре Минска закончилось место на тротуарах, люди стоят на островках между зебрами.

В крупных городах Брест, Гродно, Могилёв, Пинск, Молодечно, Мозырь и других на митингах также собираются тысячи людей. Протестующие приходят на площади и в малых городах: Костюковичи, Воложин, Ивацевичи.

В воскресенье в Беларуси проходит общенациональный марш «За свободу». Во всех регионах страны граждане требуют немедленного освобождения всех задержанных во время протестов на этой неделе и политических заключенных, ухода Лукашенко с поста президента и тщательного расследования всех фактов пыток и убийств.

С окончанием президентских выборов 9 августа в Минске и других регионах Беларуси начались массовые протестные акции. Люди выступали против победы Лукашенко, объявленных сначала проправительственными экзитполами, а затем и Центральной избирательной комиссией страны. По данным МВД, в день выборов по всей стране были задержаны около 3 тыс. человек. К концу недели правоохранительные органы задержали более 7000 человек. Среди них было немало тех, кто не участвовал в митингах. Пытаясь остановить протесты, силовики, помимо слезоточивого газа, светошумовых гранат и водометов, также применяли резиновые и боевые снаряды. К нынешнему моменту известно по меньшей мере о двух погибших. Большое количество людей подверглось насилию и пыткам в СИЗО.

Вопреки жестоким попыткам разгона протестующих, с каждым днем на митинги против результатов выборов выходило все больше граждан Беларуси. В пятницу на десятках предприятий Минска, Гродно и других городов прошли забастовки и собрания трудовых коллективов. Рабочие требовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить политзаключенных и провести честные выборы. В центре Минска с теми же требованиями митинговали учителя и врачи.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в пятничном обращении призвала власти к диалогу, потребовала прекратить насилие и вновь заявила о своей победе на выборах. Несколькими днями ранее, предположительно под давлением, она записала видео, в котором призывала беларусов остановить протесты и подчиниться требованиям властей. В течение всей недели Александр Лукашенко заявлял о том, что наблюдаемые им беспорядки спровоцированы зарубежными недоброжелателями страны с целью её развала. В воскресенье он провел встречу со своими сторонниками, на которую было свезено более 400 работников бюджетных сфер из разных регионов страны. Подталкивая собравшихся к тому, чтобы выступить против политических свобод, он в очередной раз сообщил, что не готов уступать власть даже под угрозой смерти.

Фото с сайта TUT.by, телеграм-канала Nexta