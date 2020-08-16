​Два беларуских дипломата выступили против президентства Александра Лукашенко

Действующий посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил с видеообращением, в котором осудил жестокое подавление мирных акций протеста в Беларуси и высказал солидарность с теми, кто вышел на улицы: «В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я — с Вами — рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок».

Он также признался, что его шокировали истории о пытках и избиениях граждан страны: «На tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах. К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта "Линия Сталина". И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века».

Вслед за ним заявление сделал временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич: «Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти».