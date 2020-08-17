В Казахстане за сутки зарегистрировано 337 случаев COVID-19

По данным Минздрава, за 16 августа в Казахстане зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекцией. У 165 человек проявились симптомы болезни, у 172 – бессимптомная форма.

В Алматы зарегистрирован 51 новый случай, в Карагандинской области – 37, в Восточно-Казахстанской области – 36, в столице – 34, в Северо-Казахстанской области – 25, в Западно-Казахстанской области – 24, в Акмолинской области – 24, в Павлодарской области – 22, в Туркестанской области – 20, в Костанайской области – 19, в Мангистауской области – 14, в Атырауской области – 10, в Жамбылской области – 10, в Алматинской области – 5, в Шымкенте – 4, в Актюбинской области – 2.

Ни одного заболевшего не выявлено в Кызылординской области.

В целом с 13 марта в Казахстане подтверждено 103 033 случая коронавируса, без учета коронавирусной инфекции, статистику по которой Минздрав публикует отдельно. Выздоровели 82 777 человек.

