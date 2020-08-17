Вопрос по исключенным из ОСМС казахстанцам будет решен до конца недели – Коджахметов

В министерстве здравоохранения создана рабочая группа, которая изучит вопрос отсутствия страховки у казахстанцев из-за неуплаты взносов в фонд социального медицинского страхования в период ЧП и карантина. Как заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов, решение по этому вопросу планируется принять до конца недели.

«Сегодня до обеда мы обсуждали этот вопрос с министром. Создана рабочая группа, которая занимается рассмотрением этого вопроса. В рабочую группу вошли как сотрудники министерства, так и председатель фонда социального медицинского страхования», - сообщил Коджахметов, комментируя тот факт, что из-за режима ЧП и карантина многие казахстанцы не смогли делать отчисления в фонд социального медицинского страхования и в итоге казались незастрахованными.

Он отметил, что рабочая группа выявляет конкретное количество ранее застрахованных граждан, у которых «произошла эта ситуация».

«Я думаю, до конца недели на этот вопрос будет четкие даны ответы. Конкретно приняты решения на уровне правительства», - добавил официальный представитель.

Ранее на портале Uchet.kz появилась информация о том, что, несмотря на уход в отпуск без содержания в связи с объявлением чрезвычайного положеиия, наемные работники должны сделать отчисления в Фонд социального медицинского страхования за все нерабочие месяцы, чтобы оставаться участниками ОСМС. Параллельно в социальных сетях пользователи стали писать о том, что они или их отправленные в отпуск без содержания сотрудники были исключены из системы медстрахования из-за отсутствия взносов за последние месяцы.