​Оставшихся без работы в период пандемии граждан могут освободить от взносов в ФСМС - Минздрав

Минздрав заявил о пересмотре порядка медицинского страхования работников, находящихся в отпуске без содержания из-за ЧП и карантинных мер. Уполномоченные органы уже разрабатывают правила учета потребителей услуг в системе Обязательного социального медстрахования (ОСМС), на основании которых определенные категории граждан будут освобождаться от страховых взносов в связи с пандемией, чрезвычайными ситуациями и другими ограничительными мерами.

На прошлой неделе на портале Uchet.kz появилась информация о том, что, несмотря на уход в отпуск без содержания в связи с объявлением чрезвычайного положеиия, наемные работники должны сделать отчисления в Фонд социального медицинского страхования за все нерабочие месяцы, чтобы оставаться участниками ОСМС. Параллельно в социальных сетях пользователи стали писать о том, что они или их отправленные в отпуск без содержания сотрудники были исключены из системы медстрахования из-за отсутствия взносов за последние месяцы.

Во время брифинга в понедельник официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов заявил, что в настоящее время система медстрахования и вопрос уплаты взносов в период чрезвычайных ситуаций пересматриваются. Вместе с этим пересматривается порядок страхования наемных работников, находящихся в отпусках без содержания и не имеющих дохода. «Моя личная позиция – и эту позицию я услышал из уст министра здравоохранения – заключается в том, что по этому вопросу должна быть выработана справедливая, четкая ситуация. Если было объявлено ЧП, которое является всеобъемлющим законом, то, если не выплачивались зарплаты и не было отчислений в ФСМС, этот момент надо учесть и пойти навстречу гражданам. Пересмотреть саму систему в пользу граждан. Потому что она сделана для жителей страны, а не для того, чтобы сидеть и говорить о том, что система выработана и мы ничего не можем сделать. Надо ее сделать и поменять, чтобы людям стало лучше», - прокомментировал Коджахметов.

При этом он затруднился ответить, в какие сроки будут проведены изменения: «Я не знаю, но, наверное, в кратчайшие сроки, потому что происходит не очень справедливая ситуация – государство объявило ЧП, люди в форс-мажорных обстоятельства остались без работы. Соответственно, они не могли выплатить свои взносы в фонд, и здесь, наверно, государство и Фонд медстрахования должны предпринять меры, с учетом этой ситуации. И естественно же, вернуть статус «застрахован» всем тем, кто попал в статус незастрахованных из-за этого».

В письменном ответе Минздрава на вопросы Vласти также приводится количество действующих участников ОСМС. На 1 августа в системе было зарегистрировано 17,1 млн человек – это те, от кого хотя бы раз поступали взносы и отчисления. Из них на сегодняшний день статус «застрахован» имеют порядка 15 млн. граждан – все они регулярно перечисляют средства в ФСМС. В Минздраве поясняют, что статус «застрахован» присваивается тем, кто оплачивает взносы в течение 3 месяцев подряд.

«Вопросов со статусом у граждан в первом полугодии практически не возникало. Поскольку с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года все казахстанцы считались условно застрахованными и могли рассчитывать на услуги в пакете ОСМС, даже если не делали взносы. Вместе с тем решением правительства, подготовленном Министерством национальной экономики, по отдельным видам деятельности субъекты бизнеса были освобождены от платежей в систему ОСМС. На основании исторических сведений о перечислении взносов, порядка 800 тыс. работникам, освобожденных от уплаты отчислений присвоен статус застрахованности. Но учитывая сложную ситуацию, в рамках разработки правил учета потребителей медицинских услуг в системе ОСМС мы прорабатываем механизмы присвоения статуса застрахованности в период различных ограничительным мер», - пояснили в ведомстве.