Здоровые и работающие люди должны сами платить за вакцину от коронавируса – Коджахметов

Вакцина от коронавирусной инфекции не будет предоставляться казахстанцам за счет отчислений в фонд социального медицинского страхования. Как заявил в понедельник в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, «здоровый человек должен обеспечивать себя сам, в том числе, и вакциной».

Как отметил Коджахметов, бесплатно на вакцину могут рассчитывать казахстанцы, входящие в группу риска. Это люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания – всего их 2 млн 182 тыс. человек.

«Я не знаю, стоит ли здоровым людям пытаться попасть в этот список. Потому что есть же определенные социальные правила и законы. И здоровый, работающий человек должен обеспечивать себя сам. В том числе и вакциной. Это моя личная позиция. Я думаю, что многие здравомыслящие граждане у нас должны разделять мою позицию», - сказал Коджахметов, отвечая на вопрос, почему ожидаемую вакцину от COVID бесплатно получат только те, кто в группе риска, а это 10% населения, а также почему граждане не могут получить ее за счет фонда медстрахования или в рамках гарантированного объема бесплатной помощи.