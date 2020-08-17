Здоровые и работающие люди должны сами платить за вакцину от коронавируса – Коджахметов

Вакцина не будет покрываться за счет страховки
Тамара Вааль, Vласть
Вакцина от коронавирусной инфекции не будет предоставляться казахстанцам за счет отчислений в фонд социального медицинского страхования. Как заявил в понедельник в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, «здоровый человек должен обеспечивать себя сам, в том числе, и вакциной».
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