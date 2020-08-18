267 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, на 17 августа в Казахстане зарегистрировано 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 144 заразившихся проявились симптомы, у 123 – бессимптомная форма.

В Алматы зарегистрировано 39 новых случаев, в столице – 35, в Карагандинской области – 32, в Восточно-Казахстанской области – 30, в Северо-Казахстанской области – 24, в Западно-Казахстанской области – 22, в Костанайской области – 16, в Атырауской области – 14, в Акмолинской области – 13, в Жамбылской области – 10, в Павлодарской области – 7, в Мангистауской области – 7, в Туркестанской области – 7, в Алматинской области – 5, в Актюбинской области – 3, в Шымкенте – 2, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 103 300 случаев коронавируса, без учета коронавирусной инфекции, статистику по которой Минздрав публикует отдельно. Выздоровели 84 445 человек.

