В восемь раз выросло количество безработных в Казахстане за семь месяцев – Нурымбетов

За семь месяцев текущего года число зарегистрированных безработных в Казахстане выросло в восемь раз, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Численность зарегистрированных безработных выросла в восемь раз, число устраиваемых безработных выросло в 11 раз по сравнению с началом года», - сказал Нурымбетов.

Министр отметил, что по заключенным меморандумам акиматы должны были создать 431,5 тыс. рабочих мест, не учитывая программу «Енбек» и «Дорожную карту занятости», но создали лишь 149 тыс. постоянных рабочих мест.

«Постоянные рабочие места созданы в Северо-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. В Акмолинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской области – временные рабочие места», - уточнил он.

По словам министра, активно используется и электронная биржа труда. Количество вакансий на ней увеличилось в 8,5 раз, а за семь месяцев 330 тыс. человек нашли там работу, 57% из которых – постоянную.